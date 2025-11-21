POLITSEI | Joobes juht sõitis Kärdlas politseiautole otsa

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul sai politsei teate joobekahtlusega juhist esmaspäeva hilisõhtul ning patrull asus sõidukit linnas otsima.
Veel lugemist:
UUDISED
Lääne päästekeskuse menetlejad tegid kindlaks, et Hiiumaal Luidjal teisipäeva hilisõhtul hukkunuga lõppenud tulekahju sai alguse aegunud elektrisüsteemist.
UUDISED
Haridus- ja teadusministeerium loob Hiiumaale riigikooli, millega ühendab senise Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa ametikooli.
UUDISED
Tänavu on politsei- ja piirivalveameti (PPA) lennusalga kopter patsiendi kõrgema etapi haiglasse viimiseks välja kutsutud 78 korda.
UUDISED
Hiiumaa vald on üks kaheksast omavalitsusest, mis valiti Siseministeeriumi uude turvalisuse arenguprogrammi etappi aastateks 2026–2028.