PÕLENG | Naaber päästis koera

3. veebruaril kell 18.24 sai häirekeskus signaali, et Käina alevikus Uuel tänaval on tööle rakendunud suitsu- ja vinguandurid. Kohale tõtanud naaber tõi majast välja koera. Hoones oli elektrist alguse saanud põleng katlaruumis, mis õnneks iseseisvalt sumbunud oli. Päästjad ventileerisid ruumid.