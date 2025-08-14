PINGELINE | Mida oodatakse Trumpi ja Putini reedeks kokku lepitud kohtumiselt Alaskas?

Veel lugemist:
SUVI
Hiiu kala ja õlle festival on koguperesündmus, mida on juba kümme korda peetud augustikuu kolmandal laupäeval. XI Hiiu kala ja õlle festival toimub sel...
SPORT
Hiiumaa poksija Reinhard Rannu (Poksiklubi Kalev) saavutas nädalavahetusel Kohtla-Järvel toimunud Hans Kaiva nimelisel mälestusturniiril juunioride raskekaalus esikoha, alistades finaalis punktidega valitseva U17 raskekaalu Eesti...
UUDISED
Linnarahvas võib rõõmustada või kurvastada tänavuse kevade ja suve üle, aga Partsi põllumehed on küll rahul. Harju talu peremees Toomas Remmelkoore sõnul silm lausa...
REPORTAAŽ
Neljapäeva pärastlõunal otse praamilt Suuremõisa lossi juurde sõitnud bussitäie saksa turistide juures ei ole esmapilgul midagi iseäralikku, kui midagi, siis grupi suur vanuseline ulatus...