PILTUUDIS | Saaremaa ja Hiiumaa vahele paigaldatakse merekaablit

Soela väinas käib uue 35 kV merekaabli paigaldamine, mis ühendab Hiiumaad ja Saaremaad.

Avatar photo
Merekaabli paigaldamine. | Foto: Raul Vinni

Elektrilevi vahetab välja kaks aastakümneid tagasi paigaldatud kaablit, mis on tänaseks amortiseerunud. 

Veel lugemist:

POLITSEI

KAS NÄGID PEALT? | Politsei otsib Kärdlas autot kahjustanud isikut

Möödunud nädalal alustas Hiiumaa politsei väärteomenetluse Kärdlas toime pandud auto kahjustamise juhtumi kohta.

49 minutit ago

UUDISED

PRAAMID | Regula aitab Leigrit Hiiumaa liinil

TS Laevad teatel sõidab Rohuküla-Heltermaa praamiliinil ka parvlaev Regula, sest parvlaeva Leigri peamootorid vahetatakse välja.

7 tundi ago

UUDISED

ÜLLATUS VÕI MITTE? | Sotsid suutsid reitingute kiuste Hiiumaal taas võita

Valimistulemusi kajastaval Eesti kaardil on Hiiumaa ainus punane laik ehk paik, kus võidutsesid sotsid sama arvu mandaatidega, kui eelmistel valimistel.

16 tundi ago

GALERIID

GALERII | Nimekirjad peavad valimispidu

Sotsiaaldemokraadid restoranis Kork

18 tundi ago