PILTUUDIS | Saaremaa ja Hiiumaa vahele paigaldatakse merekaablit

Elektrilevi vahetab välja kaks aastakümneid tagasi paigaldatud kaablit, mis on tänaseks amortiseerunud.
Möödunud nädalal alustas Hiiumaa politsei väärteomenetluse Kärdlas toime pandud auto kahjustamise juhtumi kohta.
TS Laevad teatel sõidab Rohuküla-Heltermaa praamiliinil ka parvlaev Regula, sest parvlaeva Leigri peamootorid vahetatakse välja.
Valimistulemusi kajastaval Eesti kaardil on Hiiumaa ainus punane laik ehk paik, kus võidutsesid sotsid sama arvu mandaatidega, kui eelmistel valimistel.