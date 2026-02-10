PILTUUDIS | Regula jäi jääpudrusse kinni

“Parvlaev Regula jäi teisipäeva hommikusel väljumisel Heltermaa sadamast väljudes rasketesse jääoludesse kinni. Omal jõul liikuma saada ei õnnestunud ning Tiiu aitas Regula liikuma. Regula ülesõiduaeg oli 2h ja 35min, Tiiu saabus Heltermaale kell 08.23. Kell 08.30 väljumisel hilines Tiiu kaks minutit,” ütles TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro.
Veel lugemist:
UUDISED
Tänavustele olümpiamängudele Itaalias rändasid Eesti koondise sportlastega kaasa õnnetoovad Tammelehe nimelised maskotid, mis õmmeldi valmis käsitööna Hiiumaal.
IN MEMORIAM
“Sügava kurbusega jätame hüvasti oma hea kolleegi, arsti ja sõbra Ants Turoga. Ants oli inimene, kelle kohalolek andis kindlustunde. Tema rahulik olek, vaikne tähelepanelikkus...
UUDISED
Vaatamata rasketele jääoludele ja jätkuvalt madalale veetasemele on laevaühendus mandri ja Hiiumaa vahel tagatud, liini teenindab parvlaev Tiiu, teatas TS Laevad.
POLITSEI
Politsei sai täna kell 11.19 teate, et Kärdla Rimi mini ees