PILTUUDIS | Regula jäi jääpudrusse kinni

Seoses keeruliste ilmaoludega võivad parvlaevad hilineda.

Teisipäeva hommikul jäi parvlaev Regula Heltermaa sadamast välja sõites jääpudru sisse kinni. Tiiu abistas Regula liikuma. | Erakogu

“Parvlaev Regula jäi teisipäeva hommikusel väljumisel Heltermaa sadamast väljudes rasketesse jääoludesse kinni. Omal jõul liikuma saada ei õnnestunud ning Tiiu aitas Regula liikuma. Regula ülesõiduaeg oli 2h ja 35min, Tiiu saabus Heltermaale kell 08.23. Kell 08.30 väljumisel hilines Tiiu kaks minutit,” ütles TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro.

