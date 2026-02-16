Ott Epnerit tunnustati aastakümneid kestnud töö eest purjetamisspordi arendamisel ja noorte sportlaste juhendamisel. Tema käe alt on sirgunud mitmeid edukaid purjetajaid ning ta on andnud märkimisväärse panuse Hiiumaa ja Eesti purjetamise edendamisesse.
PILTUUDIS
PILTUUDIS | President andis üle teenetemärgid
President Alar Karis andis Rakveres üle riiklikud teenetemärgid ning tunnustas teiste seas ka kahte hiidlast. Vabariigi Presidendi otsusega pälvis purjetamistreener Ott Epner Valgetähe V klassi teenetemärgi ning politseiuurija Kalli Samorodni Kotkaristi V klassi teenetemärgi.
Veel lugemist:
UUDISED
MTÜ Saarnaki Laid juhatuse liige Hendrik Saarnak ütles, et nende soov on saar avatud hoida ja muuta külastustingimused mugavamaks.
POLITSEI
Hiiumaa politsei tegeles eelmise nädala jooksul 14 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
UUDISED
Hiiumaa uus riigikool ühendab senise gümnaasiumi ja ametikooli ning hakkab pakkuma õppimisvõimalusi nii noortele kui ka täiskasvanutele üld- ja kutsehariduses. Uue kooli nime valimine...
UUDISED
Terve laupäeva oli Hiiumaa-Saaremaa jäätee suletud, pühapäeval avas Transpordiamet jäätee uuesti, kuid see jõudis lahti olla vaid mõned tunnid.