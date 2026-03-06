PILTUUDIS | Naistepäeva eel avati Kärdlas uus lillepood

Lillepoest leiab nii lõikelilli, toataimi kui keraamikat. Uus pood on avatud E-R kell 10-18, L kell 10-15. Sel pühapäeval, mil on naistepäev, on lillepood avatud kella kümnest. Poe perenaise Annika Korvingi sõnul on ta juba varemgi kohal.