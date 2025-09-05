Jälgi meid
PILTUUDIS | Mereväe laev Raju kannab nüüdsest Hiiumaa valla vappi

Reedel andis Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Eesti mereväe patrull-laeva Raju komandör vanemleitnant Taavi Aasale ametlikult üle Hiiumaa valla vapi.
Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja annab Eesti mereväe patrull-laeva Raju komandör vanemleitnant Taavi Aasale Hiiumaa valla vapi. | Foto: Eike Meresmaa

Eesti mereväe laeva Raju ja Hiiumaa vallavalitsuse koostöö sai ametliku alguse 9. detsembril, kui allkirjastati koostöö- ja sõpruslepe. Lepingu kohaselt hakkab patrull-laev Raju kandma Hiiumaa valla vappi, tutvustama Hiiumaad sadamates ning aasta jooksul külastab Raju vähemalt korra Hiiumaad ja avab laeva huvilistele. 

