PILTUUDIS | Mereväe laev Raju kannab nüüdsest Hiiumaa valla vappi

Eesti mereväe laeva Raju ja Hiiumaa vallavalitsuse koostöö sai ametliku alguse 9. detsembril, kui allkirjastati koostöö- ja sõpruslepe. Lepingu kohaselt hakkab patrull-laev Raju kandma Hiiumaa valla vappi, tutvustama Hiiumaad sadamates ning aasta jooksul külastab Raju vähemalt korra Hiiumaad ja avab laeva huvilistele.