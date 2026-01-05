PILTUUDIS | Kärdlas mälestati Vabadussõjas võidelnuid

Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna liikmed, noorkotkad ja kodutütred ning Päästeameti, Kärdla politseijaoskonna, Hiiumaa vallavalitsuse ja Muinsuskaitse Seltsi esindajad mälestasid Kärdla kiriku juures Eesti vabaduse eest langenuid. Pärjad pandi teises maailmasõjas hukkunud hiidlaste mälestusmärgi juurde. Kõne pidas leitnant Urmas Selirand.