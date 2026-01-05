Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna liikmed, noorkotkad ja kodutütred ning Päästeameti, Kärdla politseijaoskonna, Hiiumaa vallavalitsuse ja Muinsuskaitse Seltsi esindajad mälestasid Kärdla kiriku juures Eesti vabaduse eest langenuid. Pärjad pandi teises maailmasõjas hukkunud hiidlaste mälestusmärgi juurde. Kõne pidas leitnant Urmas Selirand.
PILTUUDIS | Kärdlas mälestati Vabadussõjas võidelnuid
3. jaanuaril kell 10.30 koguneti Kärdla kiriku juurde mälestama ka Hiiumaal Vabadussõjas langenuid vaikuseminuti ja pärgade asetamisega Poisi juures. Samal ajal 106 aastat tagasi, 1920. aastal vaikisid lõplikult relvad Vabadussõjas.
