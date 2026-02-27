Jälgi meid
PILTUUDIS | Hiiu Lehe fotoseeria Eesti pressifoto paremikus

Eelmisel nädalal avatud Eesti Pressifoto aastanäitusele ning samal ajal välja antud ülevaateraamatusse jõudsid ka Hiiu Lehes avaldatud fotod.

Avatar photo
Pressifotode näitus Viru Keskuses. | Foto: Marek Metslaid

Valituks osutus Raul Vinni fotoseeria “Aasta linnu kuningriigis”, mis kajastas retke Hiiumaa laidudele, kus rannakalurid käisid õlitamas kormoranide mune. Reportaaž ilmus 14. mail Hiiu Lehes. 

