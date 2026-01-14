Jälgi meid
PILTUUDIS | Emmaste Ollima tiigist sai uisuplats

Hiidlane Joosep Niit ja Emmaste Tuletõrje Selts ühendasid jõud ja rajasid Emmastesse Ollima tiigi peale uisuplatsi.
Avatar photo
Uisuplats Ollima tiigi peal. | Foto: Joosep Niit

„Ise ma uisutada ei taha, aga keegi kindlasti tahab. Seega paar päeva pusisin,“ rääkis Joosep Niit, kuidas uisuplatsi tegemise mõte tuli.

