PILTUUDIS | Emmaste Ollima tiigist sai uisuplats

„Ise ma uisutada ei taha, aga keegi kindlasti tahab. Seega paar päeva pusisin,“ rääkis Joosep Niit, kuidas uisuplatsi tegemise mõte tuli.
Veel lugemist:
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
DIGILEHT
Hiiu Leht 15. jaanuaril Juhtkiri | Keegi ei kuula, keegi ei selgita Arvamus | Kiusamisest vabaks Arvamus | “Kultuurimajakas” on võimalus, mida ei tohi...
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm jätkub talvisel lainel. Oodata on ka mõningast lumelisa. Väinameri on enamasti juba jääs, kuid Hiiumaa lääne- ja loodeservas on veel...
ARVAMUS
“Kultuurimaja ei ole lihtsalt saal, kus toimuvad kontserdid. Tänapäeva maailmas on see “ankurobjekt”. See on magnet, mis tõmbab ligi inimesi, kes omakorda toovad kaasa...