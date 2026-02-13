Õues on külm. Talv näitab üle aastate talve nägu. Veebruaris on enamikul inimestel lumest ja külmast isu juba täis.
PERSOON
PIKK TEEKOND | Heleri juhustest juhitud elu
Heleri Uus (47) on sisemaa tüdruk, kellel polnud kunagi plaanis Hiiumaale elama asuda. Nii lihtsalt juhtus. Ta ei teadnud ka seda, et loob Hiiumaal õnneliku pere. Samamoodi ei osanud ta kunagi unistada ookeanil delfiiniparvede vahel kajakiga aerutamisest. Ometi on nii läinud. Ja sekka ilusatele aegadele on elu paraku näidanud ka oma kõige karmimat palet.
KULTUUR
On vist üsna haruldane, et ühe käsitöömeistri looming Pikas Majas näituseks on välja pandud. Sirje Eller läbis pika teekonna nii, et saab öelda –...
25 AASTAT TAGASI
Sula pani teedemehed agaralt tegutsema
ARVAMUS
Hiiu Leht kajastas jaanuarikuu viimasel päeval, et regionaal- ja põllumajandusministri hinnangul ei saa lennupileti hinda langetada, kuna see konkureerib bussiga ja kahjustaks viimaste konkurentsivõimet....
Neljapäeval toimus Hiiumaa pensionäride mälumängu Emmaste voor.