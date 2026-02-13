PIKK TEEKOND | Heleri juhustest juhitud elu

Heleri Uus (47) on sisemaa tüdruk, kellel polnud kunagi plaanis Hiiumaale elama asuda. Nii lihtsalt juhtus. Ta ei teadnud ka seda, et loob Hiiumaal õnneliku pere. Samamoodi ei osanud ta kunagi unistada ookeanil delfiiniparvede vahel kajakiga aerutamisest. Ometi on nii läinud. Ja sekka ilusatele aegadele on elu paraku näidanud ka oma kõige karmimat palet.