Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

UUDISED

PIIRATAKSE LEVIKUT | Metsatehnika puhastamine piirab sigade Aafrika katku levikut saartele

Põllumajandus- ja toiduamet kutsub maastikul töötavaid ettevõtjaid üles raskeveotehnikat enne suursaartele minekut puhastama, et sigade Aafrika katk (SAK) ei leviks edasi Saaremaale ja Hiiumaale.
Avatar photo
Metssead söödaplatsil. | Erakogu

Samuti võib TS Laevad piirata porise tehnikaga praamile pääsu mandrilt saartele liikumisel.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

OTSITAKSE KUUSKE | Kärdla Keskväljakule otsitakse jõulukuuske

Hiiumaa Haldus otsib jõulukuuske Kärdla Keskväljaku kaunistamiseks.

7 tundi ago

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Kas iseteenindus päästab raamatukogud?

Septembri algul käisid kolm hiidlast ja üks saarlane õppevisiidil Bornholmi saarel Taanis. Mõte Bornholmile minna tekkis sellest, et saarlased on Saaremaa vallavalitsuse ja raamatukogude...

10 tundi ago

ARVAMUS

NOORTE HEAOLU | Turvaline sport algab täiskasvanutest

Sport on noorte jaoks palju enamat kui tulemused - see on rõõm, enesekindlus ja sõpruskond. Just seetõttu peab iga treening olema keskkond, kus lapsed...

11 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | 12aastane varas askeldas võõras korteris

Aasta õpetaja Tiiu Malk

11 tundi ago