Kõrgessaare park võeti looduskaitse alla 1961. aastal ning seda käsitleti toonase kalakombinaadi territooriumil asuva pargina.
UUDISED
PIIRANGUD MAHA | Valitsus arvas Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja
Kõrgessaare asula südames asuva pargi kohta tehtud otsuse aluseks oli Keskkonnaameti analüüs, mille kohaselt ei ole pargil sellist looduskaitselist väärtust, mis eeldaks riiklike piirangute jätkamist.
Veel lugemist:
SPORT
Tänavune talv on Hiiumaal olnud suusatamiseks pigem soodne ning Paluküla terviserajad on praegu peamine koht, kus suusahooaeg aktiivselt kestab. Kui varasematel aastatel on suusaradu...
AJALUGU
Douglas Wellsi ma isiklikult ei tundnud ja ajal kui ta Hiiumaal viibis, kohtusin temaga vaid korra. Sedagi üsna narris olukorras.
ARVAMUS
Hea, et 8. jaanuari Hiiu Leht koolikiusamise teemale ruumi annab. Halb, et üksteisele sihilikult haiget tegemine püsib ja nagu loo pealkiri väidab – “muutub...
UUDISED
Esimese arvuti Hiiumaal müüs Koit Remmelkoor. See oli juba omajagu aega tagasi, sest 15. jaanuaril tähistas tema kauplus Reko juba 30. sünnipäeva.