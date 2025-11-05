PEALIK VAHETUB | Hiiumaa malevkonda asub juhtima leitnant Niels-Peter Rattiste

Senine malevkonna pealik nooremleitnant Andres Kimber lahkub ametist omal soovil, kuna on hõivatud oma põhitööga Kaitseministeeriumis. Kaitseliidus tehtud muudatustega kaasnevad malevkonna pealikule ka sõjaaja kohustused, mistõttu on oluline, et pealik saaks keskenduda oma ülesannetele. Malevkonna pealiku ametikoht on Kaitseliidu struktuuris vabatahtlik, mitte palgaline.