Senine malevkonna pealik nooremleitnant Andres Kimber lahkub ametist omal soovil, kuna on hõivatud oma põhitööga Kaitseministeeriumis. Kaitseliidus tehtud muudatustega kaasnevad malevkonna pealikule ka sõjaaja kohustused, mistõttu on oluline, et pealik saaks keskenduda oma ülesannetele. Malevkonna pealiku ametikoht on Kaitseliidu struktuuris vabatahtlik, mitte palgaline.
UUDISED
PEALIK VAHETUB | Hiiumaa malevkonda asub juhtima leitnant Niels-Peter Rattiste
Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna uueks pealikuks saab leitnant Niels-Peter Rattiste. Rattiste on tegevväelase taustaga, üheksa aastase Kaitseväe staažiga ohvitser ja endine Kõrgessaare osavallavanem. Pidulik ametikoha üleandmise tseremoonia peetakse 6. detsembril Kärdla Keskväljakul.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 6. novembril Arvamus | Saar, kus saab magada Arvamus | Kas Eesti elu loeb igal pool võrdselt? Tänavaküsitlus | Kui liikuv sa...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
INTERVJUU
Haridusminister Kristina Kallas jõudis hingedepäeva järgsel teisipäeval lõpuks Hiiumaale, et selgitada riigikoolide tulevikuplaane. Palju sellest kasu oli, näitab lähitulevik.
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm läheb veidi jahedamaks ning välistatud pole ka valgemad sademed.