PEALIK VAHETUB | Hiiumaa malevkonda asub juhtima leitnant Niels-Peter Rattiste

Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna uueks pealikuks saab leitnant Niels-Peter Rattiste. Rattiste on tegevväelase taustaga, üheksa aastase Kaitseväe staažiga ohvitser ja endine Kõrgessaare osavallavanem. Pidulik ametikoha üleandmise tseremoonia peetakse 6. detsembril Kärdla Keskväljakul.
Avatar photo
Leitnant Niels-Peter Rattiste. | Foto: Eike Meresmaa

Senine malevkonna pealik nooremleitnant Andres Kimber lahkub ametist omal soovil, kuna on hõivatud oma põhitööga Kaitseministeeriumis. Kaitseliidus tehtud muudatustega kaasnevad malevkonna pealikule ka sõjaaja kohustused, mistõttu on oluline, et pealik saaks keskenduda oma ülesannetele. Malevkonna pealiku ametikoht on Kaitseliidu struktuuris vabatahtlik, mitte palgaline.

