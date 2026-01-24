PEAAEGU RAHVUSTOT | Praadit kardul mekib köikidele

Igasugust kartulit ei sünnigi praadida. Hiiumaa poodides ei ole praegusel ajal kartulisortide valik eriti suur. Peamiselt leiab kollase koorega sorti “Gala” ja punase koorega “Laurat”. Mõlemad sobivad nii keetmiseks kui praadimiseks.
