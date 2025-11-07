PATUVABA KOOK | Piima ja jahuta kook maitseb patuselt hästi

Paavli Koogitare perenaine Merle Ranus juhendab, kuidas valmib hõrk šokolaadikook. Ilmselt on vähe hiidlasi, kes mõnd Merle imelist soolast või magusat küpsetist kuskil peolauas maitsta poleks saanud. Seekord andsime talle aga pisikese pähkli pureda – nimelt palusime valmistada koogi, kus ei oleks ei piima ega jahu.