PATUVABA KOOK | Piima ja jahuta kook maitseb patuselt hästi

Maitsva šokolaadikoogi valmistamiseks kulub vaid pool tundi ja sellega võivad maiustada nii laktoosi- kui ka gluteenitalumatud.
Avatar photo
Paavli koogitare perenaine Merle Ranus ütleb, et koogi kaunistamisel saab alati olla loov. | Foto: Kärolyn Kivistik

Paavli Koogitare perenaine Merle Ranus juhendab, kuidas valmib hõrk šokolaadikook. Ilmselt on vähe hiidlasi, kes mõnd Merle imelist soolast või magusat küpsetist kuskil peolauas maitsta poleks saanud. Seekord andsime talle aga pisikese pähkli pureda – nimelt palusime valmistada koogi, kus ei oleks ei piima ega jahu. 

