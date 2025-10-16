Jälgi meid
PATUTEGU VÕI PÄÄSTETÖÖ? | Ajaloost, mis peitus vanapaberi hunnikus

Kui meie pere 1973. aastal Hiiumaale kolis, oli meid kolm ja siit – olude sunnil – lahkudes juba viis.

Valter Parve, Lauka kooli direktor 1974–1981. | Erakogu

Esimesel aastal õpetasin Kärdla keskkoolis matemaatikat ja sain ka olla ülitoreda seltskonna klassijuhataja, sealt edasi usaldati mulle Lauka kooli tüürimine. Ma polnud direktori rolliks veel piisavalt küps, aga väga toetav kollektiiv andis võimaluse areneda ja ma nautisin seda. Iga päev oli uus ja sinna mahtus kõike sh näiteks ka vanapaberi kogumist klassiti (st võistlus – kilosid õpilase kohta). Võitnud klass sai preemiaks näiteks teatrikülastuse Tallinna. Olin ja olen vist tänaseni raamatusõltlane, Lauka aegadel sai isegi kunstnik Edgar Valterilt omale exlibris tellitud. Olin ka nn ühiskondlik raamatulevitaja ja nii jõudis Kärdla raamatupoe pakike tihti ka meie koolirahvani.                     

