PASHA | Lihavõttemagustoit valmib kerge vaevaga

Kuna küla peal oli kuulda, et Reelika Kasemägi on osav kokk, eriti kohupiimatoitude osas, palusime tal Hiiu Lehe loo jaoks valmistada pashat, et pühade eel lugejaid ärgitada valgurikast maiust tegema. Pasha on tegelikult õigeusklike lihavõtteroog ning sama nime kannavad kreeka ja vene keeles ka ülestõusmis- ehk lihavõtte- ehk paasapühad. Eestis on protestandid või ka usust kaugel olevad inimesed pasha ilusti omaks võtnud, sest hea roog usust ei küsi.