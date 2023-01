Parvlaevapiletite hinnatõusu mõju reisijate arvule oli väike

Vallavanem Hergo Tasuja teatas eelmisel nädalal toimunud vallavoli­kogu istungil, et Heltermaa–Rohu­küla liinil on sellel aastal kavas 5888 reisi. Number on sama nagu eelmisel aastal.

2022. aastal oli reisijate arv liinil 648 000 inimest. 2021. aastal oli reisijaid 500 võrra enam. Sõidukeid veeti üle 305 000, aasta varem püstitati rekord – 313 000 sõidukit. Püsielanikke oli 25% reisijatest ja 30% sõidukeist oli seotud Hiiumaaga.

Vallavolikogu liige Aira Toss küsis, kas keegi on analüüsinud, mida reisijate arvu vähenemine tõi kaasa Hiiumaa majandusele ja kes sai 2022. aastal toimunud hinnatõusust kasu.

„Statistikat, mida hinnamuudatus Hiiumaa majandusele kaasa tõi, ei ole, kasu aga läks riigieelarvesse,“

vastas vallavanem. Kohtumisel Transpordiametiga tunnistasid ametnikud Tasuja sõnul, et puhtalt eelarvest lähtuvalt oleks reiside arvu sellel aastal vähendatud. Selle hoidis ära vaid tugev avalikkuse vastuseis. Volikogu liige Aili Küttim märkis, et RMK külalised peavad parvlaevapiletite kõrgemat hinnakoefitsienti nädalavahetusel probleemiks. „Kui pileti hind tõusnud on, oleks vahest õige taotleda selle koefitsiendi kaotamist,“ lausus ta.

2021. aasta lõpus teatatud hinnamuutus oli Tasuja sõnul eelarvest tingitud poliitiline otsus. „Hiidlaste ootus on loomulikult, et praamiühendus oleks maanteepikendus, eks otsused teeb järgmine valitsus ja sõltuvalt sellest, kuidas nad regionaal­poliitikat näevad,“ ütles ta.

Parvlaevapiletite hinnad tõusid eelmise aasta märtsis. Hiiumaa elanike­registrisse kantud inimestele hind ei muutunud.