PARGI KAITSE | Likvideerimise asemel tuleks Kõrgessaare park korda teha

MTÜ Roheline Pärnumaa ei poolda Kõrgessaare pargi ja teiste vanade parkide looduskaitse alt kergekäelist välja tõstmist.

Kõrgessaare park.

Meie soov on kaitsta loodust üle Eesti, kuid loodushoid ei ole täna kahjuks riigi eelistus. Keskkonnaameti poolt soovitatud KOV-i kohalik kaitse on ebakindel ja ei asendaks riiklikku looduskaitset nagu muinsuskaitsegi.

