PARGI KAITSE | Likvideerimise asemel tuleks Kõrgessaare park korda teha

Meie soov on kaitsta loodust üle Eesti, kuid loodushoid ei ole täna kahjuks riigi eelistus. Keskkonnaameti poolt soovitatud KOV-i kohalik kaitse on ebakindel ja ei asendaks riiklikku looduskaitset nagu muinsuskaitsegi.
