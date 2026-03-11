PAHAMEEL | Nuudi hobitalu: Hüvitistest pole haisugi

Talu tegi sotsiaalmeedias postituse, kus öeldakse, et hävitati nende aastatepikkuse töö tulemus, kuid hüvitist pole nad seni saanud. Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) ütleb, et kahju on võimalik hüvitada, kuid selleks peab loomapidaja esitama nõutud dokumendid, mida nad teinud pole.