PAHAMEEL | Nuudi hobitalu: Hüvitistest pole haisugi

Hiiumaal tegutsev Nuudi hobitalu süüdistab riiki põhjendamatus karmuses ja bürokraatias pärast seda, kui lindude gripi tõttu tuli hukata talu kõik linnud.

Margo Kingissepp blokeeris oma kodutalu tee ning ametnikke autodega edasi ei lasknud. | Foto Raul Vinni

Talu tegi sotsiaalmeedias postituse, kus öeldakse, et hävitati nende aastatepikkuse töö tulemus, kuid hüvitist pole nad seni saanud. Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) ütleb, et kahju on võimalik hüvitada, kuid selleks peab loomapidaja esitama nõutud dokumendid, mida nad teinud pole. 

