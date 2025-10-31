PAGULUSES LOODUD | Pühalepa rahvariided jõudsid kolm põlvkonda hiljem kodumaale

Vaid kaks aastat pärast suurt põgenemist alustas Rootsis tegevust Göteborgi Eesti Segakoor, mis tänini hoiab sealse Eesti kogukonna identiteeti ja ühendust kodumaaga. Kooriliikmete esinemiskostüümideks on Eesti rahvariided, mis erinevaid teid pidi lõpuks ka kodusele laulupeole jõudsid. Nende hulgas Rootsi pagenud hiidlaste järeltulijate seljas. Riiete saamislugu jääb aga suuresti saladuseks.