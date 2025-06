PÄÄSTE | Päästjad peatasid mürkaine leviku

3. juunil kell 10.31 said päästjad info, et Emmaste külas on läinud paar päeva tagasi põrandale umbes viis liitrit mürgist ainet, mille lõhn aina tugevnes. Päästjad tuvastasid ainena umbrohutõrje ning aitasid mürkaine absorbenti kasutades prügikottidesse kokku koguda. Aine utiliseerimine jäi omaniku ülesandeks.