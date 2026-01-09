8. jaanuaril kell 16.23 teatati päästele, et Männamaa külas
PÄÄSTE | Männamaal voolas bensiin põrandale, Kärdlas suitses pesumasin
Hiiumaa päästjad käisid neljapäeval kahel väljakutsel, kui Männamaa külas levis majas kütuse lõhn ning Kärdlas suitses elamu vannitoas pesumasin, teatas Lääne päästekeskus.
Hiiumaa Spordiliit tunnustas neljapäeval pidulikul auhinnagalal Hiiumaa Spordikeskuses möödunud aasta silmapaistvamaid sportlasi ja spordisündmusi, kes hoiavad ja arendavad oma pühendumuse, töö ja eeskujuga Hiiumaa...
Minu repliik “Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist” tekitas sotsiaalvõrgustikes üsna elava diskussiooni. See viitab sellele, et see teema väärib tõsisemat arutelu.
Hiljuti Hiiu Lehes ilmunud Oleg Samorodni arvamusartikkel "Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist?" tekitas sotsiaalmeedias üsna elava diskussiooni.
Hiiu Leht avaldas uue kogumiku hiiukeelsetest juhtkirjadest, mis ilmuvad lehes aastast 2023. Nüüd on lisatud ka 2025. aastal ilmunud kaksteist uut juhtkirja.