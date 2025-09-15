Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Lapsed panid heinapallid põlema

Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

13. septembril kell 19.05 teatati häirekeskusele, et Ühtri külas suitsevad kaks heinapalli. Käina päästjad harutasid laste mängimise tulemusel põlema süttinud heinapallid põllule laiali ning kustutasid need. Kustutustööd lõppesid kell 19.59.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Noored kihutasid tuunitud mopeediga

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 27 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 15 väärteomenetlust ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kolm inimest.

2 tundi ago

UUDISED

TULEVIKULAHENDUS | Kogukonnaautomaatidele otsitakse asukohti

Omniva otsib sobivaid asukohti väikestele nn kogukonna pakiautomaatidele, millest võiks saada postiteenuste tulevikulahendus.

4 tundi ago

UUDISED

TAAS VÄHENEB | Augustis sündis Hiiumaal neli last

Hiiumaal registreeriti augustis neli sündi. Sündide arv püsib sarnane eelnevatele kuudele, mil see on kõikunud kahe ja nelja vahel.

6 tundi ago

AMET

HINNATUD KOTID | Jäägis ja Praagis tuntakse töötegemise väärtust

Jäägi ja Praagi tooted Hiiumaal tutvustamist ei vaja. Nende tehtud kinkekotid hakkavad silma ja on tuntud. Märkamatult on erivajadustega inimeste tööd hindav Jääk ja...

1 päev ago