Sõru Merekool tegutseb alates 2018. aasta suvest. Huvi purjetamise vastu on aastate jooksul kasvanud ning senine paadipark jäi õpilaste arvu ja vajaduste kõrval napiks. Uued Optimistid võimaldavad senisest paremini korraldada treeninguid ning osaleda regattidel.
SPORT
PAADIPARK TÄIENES | Sõru Merekool sai kolm uut Optimist-klassi paati
Sõru Merekool taotles sügisel Hiiukala MTÜ kaudu Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) meetmest “Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus – kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine” toetust kolme uue Optimist-klassi paadi soetamiseks. Taotlus osutus edukaks ning paadid on nüüd kooli kasutuses.
Veel lugemist:
UUDISED
Reedest on Saaremaa–Hiiumaa ametlik jäätee selleks hooajaks lõplikult suletud.
SPORT
Lätis Valmieras peetud U18 vanuseklassi Balti võistkondlikel meistrivõistlustel parandas KJK Hiikeri ja Hiiumaa Spordikooli sportlane Rasmus Magnus Apinis isiklikku rekordit 60 meetri jooksus. Apinis...
TEEMA
Andruse-Jürna talu perenaine Tiiu Alas tunnistab, et talu taastamine on olnud raske, aga huvitav teekond.