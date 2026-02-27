PAADIPARK TÄIENES | Sõru Merekool sai kolm uut Optimist-klassi paati

Sõru Merekool taotles sügisel Hiiukala MTÜ kaudu Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) meetmest “Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus – kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine” toetust kolme uue Optimist-klassi paadi soetamiseks. Taotlus osutus edukaks ning paadid on nüüd kooli kasutuses.