Parvlaeva Tõll dokitööd Tallinnas BLRT Laevatehases lõpevad neljapäeval, 26. veebruaril ning laev suundub tagasi Virtsu–Kuivastu liinile. Äärmiselt keeruliste jääolude tõttu Irbe väinas on parvlaev Tõll sunnitud ümber Hiiumaa ja Saaremaa sõitmise asemel valima teekonna, mis läbib mitteametliku jäätee Topu sadama ja Hiiumaa vahel.
OTSETEE | Liinile naasev Tõll sõidab puruks mitteametliku Hiiumaa jäätee
Parvlaev Tõll naaseb liinile ja peab keeruliste jääolude tõttu sõitma läbi mitteametliku jäätee mandri ja Hiiumaa vahel, teatas TS Laevad. Hiiumaa-mandri vahelise mitteametliku jäätee rajaja ja hooldaja Marko Mänd teatas jäätee sulgemisest Hiiumaa jäätee sotsiaalmeedia grupis juba pühapäeval, 22. veebruaril.
