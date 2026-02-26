OTSETEE | Liinile naasev Tõll sõidab puruks mitteametliku Hiiumaa jäätee

Parvlaeva Tõll dokitööd Tallinnas BLRT Laevatehases lõpevad neljapäeval, 26. veebruaril ning laev suundub tagasi Virtsu–Kuivastu liinile. Äärmiselt keeruliste jääolude tõttu Irbe väinas on parvlaev Tõll sunnitud ümber Hiiumaa ja Saaremaa sõitmise asemel valima teekonna, mis läbib mitteametliku jäätee Topu sadama ja Hiiumaa vahel.