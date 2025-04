OTSEPILT | Ornitoloogiaühing käivitas kormoranide veebikaamera

“Kaamera jälgib suurt kolooniat, mistõttu on kogu aeg midagi põnevat toimumas. Kaamerapilti jälgides saame näiteks teada, milline on kormorani pulmatants ja kas kormoranid suudavad ninapidi koos pesitsedes sõbralikult läbi saada või esineb omavahelist konkurentsi,” ütleb ornitoloogiaühingu linnukaitsespetsialist Kunter Tätte .

“Peamine küsimus on muidugi, et millal kooruvad esimesed pojad,” on Tätte põnevil. Samas nendib Tätte, et selle aasta kormoranihakatiste elu ei saa kardetavasti kerge olema, sest ilmajaam prognoosib nädalavahetuseks külmema õhu sissevoolu ja koorunud poegadel tuleb usinasti kosuda, lisaks ähvardab kormoranipoegi pidev oht kajakate ja kotkaste saagiks langeda.

Kormoranikaamera otsepilti on võimalik jälgida Eesti Ornitoloogiaühingu YouTube’i kanalil ja aasta linnu kodulehel.

Põhikaamera on 360 kraadi raadiuses pööratav ja suumitav, mis võimaldab pesitsushooaja jooksul väga lähedalt jälgida kümnete kormoraniperede elu. Lisaks liigutatavale kaamerale on võimalik jälgida ka fikseeritud suunaga kaamerat.

Kormoranidele saab kaasa elada YouTube’i kommentaariumis ja portaali Looduskalender.ee ingliskeelses foorumis. Kaamerapildis silma hakanud põnevamad seigad ja tähelepanekud koos kuupäeva ja kellaajaga palume huvilistel kirja panna Looduskalendri foorumis või saata ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialistile Kunter Tättele aadressile kunter.tatte@eoy.ee.

Otsepilti kormoranikolooniast vahendab Eesti Ornitoloogiaühing koostöös OÜ-ga Beta Group ja portaaliga Looduskalender.ee.