OTSE VANGI | Politsei pidas kinni Hiiumaale teel olnud roolijoodiku

51-aastane mees alustas esmaspäeva hommikul autoga sõitu Hiiumaa suunas, kuid reisiplaane tehes jättis arvestamata, et auto juhtimiseks on vaja ka juhtimisõigust ja olla veendunud, et eelnevalt tarvitatud alkoholi sisaldavad joogid on oma mõju kaotanud.