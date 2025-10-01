OTSE VANGI | Politsei pidas kinni Hiiumaale teel olnud roolijoodiku

51-aastane mees alustas esmaspäeva hommikul autoga sõitu Hiiumaa suunas, kuid reisiplaane tehes jättis arvestamata, et auto juhtimiseks on vaja ka juhtimisõigust ja olla veendunud, et eelnevalt tarvitatud alkoholi sisaldavad joogid on oma mõju kaotanud.
Laupäeval astub Kärdla kirikus publiku ette kitarrist ja Kärdla muusikakooli õpetaja Rainer Jancis, kes esitleb oma uut albumit „Continuum“ (U-Duur 2025).
Hiiumaa haigla nõukogu arutas viimasel koosolekul Hiiumaa haiglas plaanilise sünnitusabi pakkumise teemat ja kuigi selle lõpetamise otsust pole tehtud, ei paista tulevik kuigi roosiline.