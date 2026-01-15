OSALE UURINGUS | Elektrilevi uurib Hiiumaa elanike huvi elektritootmise vastu

“Hiidlaste vastused annavad Elektrilevile ülevaate, kui suur on huvi elektritootmise vastu ja millistes saare piirkondades soovitakse tootmisseadmeid paigaldada,” ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. “Vastustest tulenevalt saaks Elektrilevi klientide soovidega arvestada ja suunata investeeringud sinna, kus on kõige suurem nõudlus. Mida rohkem inimesi uuringus osaleb, seda täpsema pildi saame Hiiumaa vajadustest ja seda paremini saame elektrivõrku arendada.”