OSA 2 | Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist?

Siinkohal tuleb märkida, et arutelu stiilis, kas kellelegi meeldib või ei meeldi öösel valgustatud Kärdla, on täiesti mõttetu. Kõik inimesed on erinevad, seega mõnele meeldib üks asi, teisele teine. Sellepärast maitse üle arvestust ei tehta.
Hiiumaa päästjad käisid neljapäeval kahel väljakutsel, kui Männamaa külas levis majas kütuse lõhn ning Kärdlas suitses elamu vannitoas pesumasin, teatas Lääne päästekeskus.
Hiiumaa Spordiliit tunnustas neljapäeval pidulikul auhinnagalal Hiiumaa Spordikeskuses möödunud aasta silmapaistvamaid sportlasi ja spordisündmusi, kes hoiavad ja arendavad oma pühendumuse, töö ja eeskujuga Hiiumaa...
Hiljuti Hiiu Lehes ilmunud Oleg Samorodni arvamusartikkel "Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist?" tekitas sotsiaalmeedias üsna elava diskussiooni.
Hiiu Leht avaldas uue kogumiku hiiukeelsetest juhtkirjadest, mis ilmuvad lehes aastast 2023. Nüüd on lisatud ka 2025. aastal ilmunud kaksteist uut juhtkirja.