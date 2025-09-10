Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

SPORT

ORIENTEERUMINE | Hiidlased tõid Eesti meistrivõistlustelt medaleid

Eesti meistrivõistlustel orienteerumises tavarajal Hargalas 6. septembril Tartumaal olid hiidlased raskel maastikul taas parimate hulgas.
Avatar photo
Atso Kesküla, Martin Samorodni, Joosep Esta. | Foto: Elo Saue

Võideti kaks medalit: Anu Saue teenis N75 klassis hõbemedali ja Maria Eller N20 klassis pronksmedail.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 11. septembril

Hiiu Leht 11. septembril Arvamus | Kõik on uus septembrikuus. Kiusaja jääb samaks. Arvamus | Kolm ideed Kärdlale, kasvatamaks jõukust Arvamus | Emmaste –...

14 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 11.09.2025 (39)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.

14 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Suvi saab läbi

Eesootava nädala aja jooksul soojad suveilmad taanduvad ning valitsevaks saab septembrile omasem, niiskem ja veidi jahedam ilm. Läänemeri on küllaltki soe ning see ei...

14 tundi ago

UUDISED

TS Laevad: Suvi oli suursaarte parvlaevaliinidel rekordiline

Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel sõitis suvel praamidega kokku 1 062 168 reisijat ja 462 256 sõidukit, mis on kõigi aegade rekord.

15 tundi ago