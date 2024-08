OOTAMATU | Margus Tabor: Kuidas minust sai Hiiumaal kuulus toidublogija

Hea on, et ei ole olnud kogu aeg see väga-väga-väga suvi. Kui ilmateade ütleb, et pilvitus algab Lääne-Eestist ja kandub mandrile, siis on see väga tore – Hiiumaa inimesed on jälle võitnud. Kui meil öösel pisut kastab, siis hommikuks päike paistab, aga Tartus jäävad inimesed paduvihmaga tunnelisse kinni. Mulle on ilmataadi saartele antud suvi väga hästi sobinud. Kui suvi juhtub mujal selline kahtlane olema, siis saarte rahvas on ikka võidumees.