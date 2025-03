Hiiumaa jaoskonna juhatuse liige Marge Vähter ütles, et liikmetel tuli mõte teha midagi kogukonna, kõigi hiidlaste jaoks.

„Ettevõtmine on kõigile soovijaile silmaringi laiendamiseks ja mõnusaks naistepäeva veetmiseks,“ sõnas ta. Vähter lisas, et üks asi on see, kui telerist kuulad uudiseid ja hoopis teine, kui olukorraga seotud inimesed sellest kõnelevad.

Euroopa Parlamendi (EP) liige ja NKK Hiiumaa jaoskonna saadik Marina Kaljurand rääkis, et Kärdla kinosaalis korraldatakse ka Ukraina teemaline arutelu.

Arutelul osalevad suvehiidlastest EP saadikud (Urmas Paet, Jüri Ratas, Sven Mikser), Eesti suursaadik Ukrainas Annely Kolk ning inimesed, kes tegelevad igapäevaselt Ukraina ja ukrainlaste abistamisega (Triinu Ossinovski MONDOst ja Heli Tuisk Hiiumaalt), rahvusvahelise õiguse vaate lisab professor Lauri Mälksoo.

Arutelusid juhivad Marina Kaljurand ja Märt Treier. Muusikaliste vahepaladega esineb Timo Lige HIIGi meesansambel. Üritus algab kell 11.30 tervituskohvi ja kringliga ning lõpeb vastuvõtuga, kus kohalikke hõrgutisi pakub resto iiUmekk. Üritus on tasuta ja oodatud on kõik, kellele läheb korda sõda Ukrainas. Üritust toetab Euroopa Parlamendi S&D fraktsioon.