ÕNNETUS | 85aastane jalgrattur kukkus Kärdla-Käina maanteel

Neljapäeval, 18. septembril kell 14.50 juhtus õnnetus Kärdla-Käina tee neljandal kilomeetril, kus 85-aastane mees kaotas jalgratta üle juhitavuse ja kukkus. Jalgrattur toimetati haiglasse.
Veel lugemist:
KULTUUR
Ettevõtmine Vananaistesuvi Hiiumaal pakub võimalust hooaega pikendada nii ettevõtjale kui ka külastajale. Hooaja pikendus võimaldab korraldada igasugu huvitavaid sündmusi nii omadele kui ka külalistele,...
25 AASTAT TAGASI
Peaminister Hiiumaast vaimustuses
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 18.09.2025 kell 15 Kärdlas.
PERSOON
Pariisis modellina töötav Angeelika Koit (28) usub, et on nii kaugele jõudnud tänu Hiiumaa juurtele.