Seesama kehtib Hiiumaal. Meie jõukus kasvab, kui siia suureneb raha sissevool toodete ekspordi, investeeringute, turistide ostude või uute elanike (kui tarbijate) näol ja väheneb raha väljavool tööde väljast tellimisse.
ARVAMUS
Omar Jõpiselg: Kolm ideed Kärdlale, et Hiiumaa jõukust kasvatada
Õppides 1996 EBS-is, jäi mul meelde Hardo Pajula loengust lühim majanduskasvu selgitus. Riigi majandus on nagu aukudega pada – kui sinna voolab sisse rohkem raha, kui välja voolab, siis selles riigis elavate inimeste jõukus kasvab. Ja vastupidi.
Veel lugemist:
UUDISED
Teisipäeval lõppes kandidaatide esitamine 19. oktoobril toimuvateks kohalikeks valimisteks. Hiiumaal läheb volikogu kohta püüdma kuus erakonda, üks valimisliit ja üksikkandidaat. Valiku saab teha 100...
UUDISED
Algas registreerimine Kärdla Mälumängule, osalema mahub 30 võistkonda.
UUDISED
Hiiumaa aasta õppija Karin Kokla leiab, et igas ametis saab ennast arendada ja täiendada ning algaja õpetajana kasutab seda võimalust rõõmuga ega kavatse õppimist...
25 AASTAT TAGASI
Linnavalitsuses struktuur muutumas