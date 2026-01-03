OMANÄOLINE DETAIL | Hiidlased kudusid suka sisse südame

Koos 2025 aastaga sai punkti ka Hiiumaal tähistatav rahvarõiva-aasta. 365 päeva on hiidlased oma küitkuubesid, kurdussärke, öödreid, palmikuid ja lahtkraesid lehvitanud – oli ju ka laulupeoaasta, mõni isegi võtnud ette rahvarõivakomplekti valmistamise ja mõni sellega ka juba ühele poole saanud.