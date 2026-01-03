Mis sobiks paremini lõpetama hiidlaste rahvarõiva-aastat kui see, et keegi nende rõivaid kiidab. Ja kui see kiitus kõlab veel saarlase suust…
TEEMA
OMANÄOLINE DETAIL | Hiidlased kudusid suka sisse südame
Koos 2025 aastaga sai punkti ka Hiiumaal tähistatav rahvarõiva-aasta. 365 päeva on hiidlased oma küitkuubesid, kurdussärke, öödreid, palmikuid ja lahtkraesid lehvitanud – oli ju ka laulupeoaasta, mõni isegi võtnud ette rahvarõivakomplekti valmistamise ja mõni sellega ka juba ühele poole saanud.
KODU LUGU
Lund ei ole ega paista ka tulevat. Põhupakkidel on kile peal. Vana puust saan seisab vihmast märjal terrassil. Pühad end sellest häirida ei lase....
UUDISED
71aastaselt on lahkunud „Kevades“ Arno Talit teinud Arno Liiver, kes elas 20aastat Hiiumaal.
UUDISED
Visit Hiiumaa otsib koostöös Visit Saaremaaga kohalikke inimesi, kes võiksid särada Saaremaa ja Hiiumaa ühise ajakirja MO Saared uues numbris kaanestaarina.
UUDISED
Eesti Terioloogia Selts kuulutas koostöös partneritega 2026. aasta loomaks siili – täpsemalt siilid, sest Eestis elab kaks liiki siile, harilik siil ja kaelussiil.