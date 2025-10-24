Jälgi meid
OMAMOODI USUKÜSIMUS | Rehvivalik sõltub usust ja vajadusest

Auto rehvide vahetamine on nagu kella keeramine – märk, et aasta liigub oma vääramatus rütmis edasi ja talv pole enam kaugel.
Marko Suuster (paremal) ja Ardi Randlaht tööde vastuvõturuumis. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Oktoobri teisel nädalal olid autohoolduse töökodades mõned rehvivahetuse ajad juba kirjas. Enamik inimesi kipub aga rehve vahetama alles siis, kui esimene külm on kohal  ja ilmateade lubab lund või miinuskraade. 

