OLÜMPIAMASKOTT | Hiiumaal õmmeldi olümpiaks 41 Tammelehe maskotti

Maskoti kujundus valiti välja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Paraolümpiakomitee ja ERR Lasteekraani korraldatud laste joonistuskonkursi raames. Võidutöö autor on kümneaastane Kristelle Pachel, joonistusega “Tammeleht”.
“Sügava kurbusega jätame hüvasti oma hea kolleegi, arsti ja sõbra Ants Turoga. Ants oli inimene, kelle kohalolek andis kindlustunde. Tema rahulik olek, vaikne tähelepanelikkus...
Seoses keeruliste ilmaoludega võivad parvlaevad hilineda.
Vaatamata rasketele jääoludele ja jätkuvalt madalale veetasemele on laevaühendus mandri ja Hiiumaa vahel tagatud, liini teenindab parvlaev Tiiu, teatas TS Laevad.
Politsei sai täna kell 11.19 teate, et Kärdla Rimi mini ees