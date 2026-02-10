OLÜMPIAMASKOTT | Hiiumaal õmmeldi olümpiaks 41 Tammelehe maskotti

Maskoti kujundus valiti välja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Paraolümpiakomitee ja ERR Lasteekraani korraldatud laste joonistuskonkursi raames. Võidutöö autor on kümneaastane Kristelle Pachel, joonistusega “Tammeleht”.