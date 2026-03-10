OLULINE SAMM | Töötervishoiuarst võib Hiiumaal olla aasta lõpus

Hiiumaa valla kommunikatsiooniosakonna juhi Merilin Musta sõnul on töötervishoiuarsti teenuse loomine olnud arutlusel ja töös korduvalt.
Veel lugemist:
ARVAMUS
MTÜ Roheline Pärnumaa ei poolda Kõrgessaare pargi ja teiste vanade parkide looduskaitse alt kergekäelist välja tõstmist.
UUDISED
Statistikaameti andmetel oli Hiiu maakonnas 2025. aasta keskmine brutokuupalk 1613 eurot, mis on 4,9% kõrgem kui aasta varem.
UUDISED
Valitsus andis kliimaministrile nõusoleku sõlmida Hiiumaa vallavalitsusega kasutusleping, millega antakse vallale kümneks aastaks kasutusse Kõpu, Ristna ja Tahkuna tuletorni kinnistud koos seal paiknevate hoonete...
UUDISED
Lääne-Eesti saartel käivitub programm, mille eesmärk on aidata korteriühistutel jõuda korterelamute tervikliku renoveerimiseni ning samal ajal tugevdada kogukondlikku koostööd.