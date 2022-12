Oliver Kadak: Hiiumaa vajab julgust vastuvoolu ujuda

Hiiumaa juurtega IT-ettevõtja Oliver Kadak tuli perega Kolga külla, Käinast paari kilomeetri kaugusel asuvasse endisesse isa talukohta prooviks elama 2015. aastal. Lisaks ettevõtte juhtimisele lööb ta tasuta kaasa Tuuletorni nõukogus, mis objekti arengut suunab.

„Elamise „proov“ seitse aastat tagasi lõppes nii, et siia me jäimegi. Kaks suuremat last käivad koolis Käinas ja Suuremõisas ning kaks väiksemat Suuremõisa lasteaias. Oleme rajanud siia kodu, aia ja oleme kogukonnas aktiivsed erinevate põnevate tegemistega,“ rääkis ta sellest, kuidas perest Hiiumaal püsielanikud said.

Oliver alustas programmeerijana 1985. aastal – 11aastaselt Tallinna Taksopargi juures asuvas arvutiringis ja on hiljem juhtinud rahvusvaheliste infotehnoloogia korporatsioonide Oracle (Läti) ja SAS Institute (Eesti) kontoreid. „Viimane tööandja otsustas vahetult pärast meie Hiiumaale maabumist oma väiksemad kontorid ootamatult sulgeda ja sadu inimesi Põhjamaadest koondada, samas vaja-

sid kliendid tuge. Nii saigi samal aastal Hiiumaal asutatud STATS Unities, mis praeguseks Kolga küla teada­olevalt kõige suurem IT-ettevõte.