OLI OODATA | Jäätee viis praamilt sõitjad

Pühapäeval avatud jäätee tõi saartele sadu inimesi. Parvlaev Soela tegi aga oma esmaspäevased esimesed reisid reisijateta.

Avatar photo
Esmaspäevahommikused reisid tegi Soela vaid laevaperele, väikesed autod sõitsid mööda jääteed. | Foto: Raul Vinni

Transpordiameti teehoiuteenistuse Lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla ütles, et pühapäeval oli jäätee kasutajaid Triigi – Tärkma suunal 224 autot ja Tärkma – Triigi suunal 249 autot. Trass suleti Vaidla sõnul erandkorras kella viie asemel pool tundi hiljem, et enamus saaks tagasi.

