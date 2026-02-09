OLI OODATA | Jäätee viis praamilt sõitjad

Transpordiameti teehoiuteenistuse Lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla ütles, et pühapäeval oli jäätee kasutajaid Triigi – Tärkma suunal 224 autot ja Tärkma – Triigi suunal 249 autot. Trass suleti Vaidla sõnul erandkorras kella viie asemel pool tundi hiljem, et enamus saaks tagasi.
GALERIID
Pühapäeval, 8. veebruaril toimus selle aasta esimene matk, mis sel korral viis matkajad jääretkele Käina lahe laidudele.
KULTUUR
Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid on selgunud ning luule kategoorias on üks nominentidest ka hiidlanna Riste Sofie Käär oma luulekoguga "APS!".
GALERIID
Reedel, 6. veebruaril osalesid Kärdla ja Käina koolide õpilased Playboxil Kärdla Kultuurikeskuses, kus lavalaudadel jäljendati erinevaid artiste Eestist ja mujalt maailmast Laulupesa lastest ja...
UUDISED
Hiiumaa noorte stipendiumifondi esimene stipendiaat Stiina Lepamaa lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduseriala ning plaanib veel mõnda aega mandril PERH-is väärtuslikku töökogemust omandada, seejärel aga...