Diabeetikud ütlevad, et nemad on oma haigusega kohanenud ja see on saanud elu osaks. Tihti tõdevad diabeetikud, et nende lähedastel on haigusega leppimine raskem kui neil endil.
TERVIS
ÕIGED VALIKUD | Diabeeti saab ka ise eemale hoida
Perearst Helve Kansi sõnul on esimese tüübi diabeet autoimmuunse tekkega ja seda ei saa kuidagi ise ära hoida. Teise tüübi diabeeti haigestumine sõltub aga mitte ainult geenidest, vaid ka eluviisidest.
Veel lugemist:
AJALUGU
Aastakümneid tagasi oli jäätee ainsaks võimaluseks elus püsida, kui muu ühendus mandriga katkes. Nii mõnigi neist lugudest, kuidas eluteel elu eest võideldi, jõudis ka...
GALERIID
Kärdlas, Vabrikuväljakul saab tuletornidest rääkivat näitust “Valgus Prantsusmaalt” vaatama minnes oma nutiseadme abil virtuaalreaalsuses luua keset väljakut Ristna tuletorni.
ARVAMUS
Hiiumaa lumistele teedele ja tänavatele on ilmunud järjest rohkem jälgi, mis viitavad kas auto üle kontrolli kaotamise või tahtlikult riskantsele sõidustiilile.