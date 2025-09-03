Jälgi meid
OHTLIK LEID | Hiiumaalt leiti suures koguses lõhkeainet

Vene päritoluga käsigranaadid RGD-33. | Lääne-Eesti Pommigrupp

Möödunud nädalal reageerisid Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad Hiiumaal kahele sündmusele, teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja.

DIGILEHT | Hiiu Leht 4. septembril

Hiiu Leht 4. septembril Arvamus | Suuremõisast sai haridust s*taks! Arvamus | Hiiumaa on eluruumina Eesti parim Tänavaküsitlus | Mis on lemmikmoos ja kas...

TERVISEAMET | Hiiumaal on laste vaktsineerimisega hõlmatus aastaga oluliselt paranenud, kuid nakkushaiguste oht püsib

„Me oleme siin Hiiumaal laste vaktsineerimisega päris tublid,” ütles Kärdla Kooli kooliõde Riina Hanikat. Hiiu maakonnas on 8-aastaste seas hõlmatus Eesti kõrgeim ehk 90%,...

AHTO ILMAJUTUD | Reedel tuleb kuni 25 kraadi sooja

Järgmise nädala aja ilm on tavapärasest taaskord soojem ning meenutab suisa suviseid ilmu. Tõenäoliselt aga päris kuivalt läbi ei saa.

RISTSÕNA | 04.09.2025 (38)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loositakse välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimus.

