NOORTE HEAOLU | Turvaline sport algab täiskasvanutest

Sport on noorte jaoks palju enamat kui tulemused – see on rõõm, enesekindlus ja sõpruskond. Just seetõttu peab iga treening olema keskkond, kus lapsed ja noored tunnevad end hoitult. Kahjuks näitavad rahvusvahelised uuringud, et spordis võib ette tulla nii psühholoogilist, füüsilist kui ka seksuaalset väärkohtlemist.

Kai Kallas. | Foto: Eike Meresmaa

Treeningukeskkond peab olema turvaline, et kaitsta lapsi ja noori igasuguse väärkohtlemise eest. Vastutus lasub täiskasvanutel, klubidel ja süsteemil tervikuna. 

