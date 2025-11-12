NOORSOOTÖÖ | Seal, kus võimalused sünnivad

Käesoleval nädalal toimub Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel üle-eestiline noorsootöö nädal “Seal, kus võimalused sünnivad”, mille fookuses on noorsootöö väärtustamine ehk millist väärtust loob noorsootöö noore mitmekülgsel arendamisel koostöös haridusvaldkonnaga.
Veel lugemist:
SPORT
FC Hiiumaa jalgpallimeeskonna 2025. aasta meistrivõistluste hooaeg on lõppenud. Veebruari algusest novembri alguseni peeti kokku 19 kodumängu, mida tuli vaatama 1416 pealtvaatajat – keskmiselt...
TEEMA
Uhiuus Käina Päevakeskus, mis avati juunis Käina Kultuurikeskuse esimesel korrusel, on pilgeni rahvast täis, kes soovivad saada osa Helin Kääramehe mälutreeningu õpitoast.
SPORT
Hiiumaa Laskespordiklubi korraldatud Hiiumaa meistrivõistlused laskespordis tõid 6.–8. novembrini kokku saare parimad laskurid nii noorte kui täiskasvanute klassides.