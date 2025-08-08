NOORED ORIENTEERUJAD | Maria Eller ja Mia Esta esindasid Eestit noorte meistrivõistlustel

28. juunist 3. juulini toimusid Itaalias Trentos orienteerumise juunioride maailmameistrivõistlused. Eesti noortekoondisesse kuulus Hiiumaa neiu Maria Eller. Võistlusprogramm oli tihe, kuuel päeval võisteldi viiel erineval rajal, raskel maastikul ligi 30-kraadise kuumusega. Maria saavutas sprinditeates Eesti W20 naiskonnaga 13. koha 36 naiskonna hulgas ning tavateates 20. koha 53 võistkonna hulgas. Lühirajal oli Maria Eesti neidudest parim, saavutades 34. koha. Lühirajal võistles 162 orienteerujat.
IN MEMORIAM
4. augustil lahkus meie seast Eesti kabetaja Raivo Rist – pühendunud sportlane, kirglik spordisõber ja hinnatud kogukonnaliige.
Kolmepäevases laagris osalevad Elva, Hiiumaa ja Saaremaa noorkotkad, kodutütred ning mitteliikmed noored vanuses 8–18 eluaastat.
Hiiumaa orienteerumisneljapäevakud on täies hoos. Juuli lõpus ja augusti alguses peetud päevakud tõid metsaradadele arvukalt orienteerujaid nii Hiiumaalt kui ka kaugemalt. Augustis peetakse veel...
Kaseselja talu lambad olid öösel kodulähedases koplis, mille ümber metallist võrkaed, see aga hunte ei pidanud ja talu 55pealisest karjast jäi alles 31 lammast.