NOORED JAHINDUSES | Jaht pole vaid paugutamine

Jahilkäimise juurde jõuavad noored erinevaid teid pidi. Mõne jaoks on see olnud loomulik osa lapsepõlvest, teise jaoks teadlik valik alles teismeeas. On neid, kelle metsa viis isa või vanaisa, ja neid, kelle huvi sai alguse kooli kaudu või ühe juhusliku kutsega. Noorte endi sõnul ühendab neid aga eelkõige soov olla looduses – liikuda metsas, õppida loodust tundma ja olla osa tegevusest, kus igaühel on selge roll ja vastutus.

Karl-Markus Sadul koos koer Liiriga on viimased neli aastat peaaegu igal nädalavahetusel sügisest kevadeni metsas. | Erakogu

Eesti Jahimeeste Seltsi hinnangul on üks suurimaid väljakutseid noortega tegelemises ühiskonna linnastumine ja sideme nõrgenemine loodusega. Ilma praktilise kogemuseta jääb aga arusaam loodusest pealiskaudseks. Jahindus pakub noortele võimalust olla looduses vahetult, õppida märkama seoseid ning kujundada oskusi, mis aitavad loodust mõista ja seal vastutustundlikult tegutseda.

