Eesti Jahimeeste Seltsi hinnangul on üks suurimaid väljakutseid noortega tegelemises ühiskonna linnastumine ja sideme nõrgenemine loodusega. Ilma praktilise kogemuseta jääb aga arusaam loodusest pealiskaudseks. Jahindus pakub noortele võimalust olla looduses vahetult, õppida märkama seoseid ning kujundada oskusi, mis aitavad loodust mõista ja seal vastutustundlikult tegutseda.
NOORED
NOORED JAHINDUSES | Jaht pole vaid paugutamine
Jahilkäimise juurde jõuavad noored erinevaid teid pidi. Mõne jaoks on see olnud loomulik osa lapsepõlvest, teise jaoks teadlik valik alles teismeeas. On neid, kelle metsa viis isa või vanaisa, ja neid, kelle huvi sai alguse kooli kaudu või ühe juhusliku kutsega. Noorte endi sõnul ühendab neid aga eelkõige soov olla looduses – liikuda metsas, õppida loodust tundma ja olla osa tegevusest, kus igaühel on selge roll ja vastutus.
Veel lugemist:
GALERIID
Kärdla Koolis pakkus teistmoodi koolipäev õpilastele põnevaid tegevusi ja inspireerivaid kohtumisi eri elualade esindajatega.
UUDISED
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles riigikogus, et saarte lennuühenduse piletihinda ei saa varasemale tasemele langetada, kuna see kahjustaks kommertsbusside konkurentsivõimet.
UUDISED
Keeruliste jääolude ja kriitiliselt madala veetaseme tõttu on tühistatud parvlaeva Regula väljumised Hiiumaa liinil reedel kell 19 Heltermaalt ja kell 20.30 Rohukülast. Nendele reisidele...
UUDISED
Jääolude ja madala merevee taseme tõttu Rohuküla-Heltermaa liinil võib ülesõidu aeg olla tavapärasest pikem ning madala meretaseme tõttu hakatakse piirama laevale laaditavate suurte ja...