NOORED ETTEVÕTJAD | Õpilaste ärid ulatuvad savist viirukini

Õpilasfirma ei ole pelgalt tunnis tehtav rühmatöö, vaid päriselt toimiv ettevõte: oma toote, rollijaotuse, turunduse, müügi ja lõpuks ka finantsaruandega. Iga firma peab mõtlema läbi oma ideed, looma prototüübi, registreerima ettevõtte, minema turule ja lõpuks tegema kokkuvõtte sellest, mis läks hästi ja mida järgmine kord paremini teha.