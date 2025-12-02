NOORED ETTEVÕTJAD | Õpilaste ärid ulatuvad savist viirukini

Õpilasfirma ei ole pelgalt tunnis tehtav rühmatöö, vaid päriselt toimiv ettevõte: oma toote, rollijaotuse, turunduse, müügi ja lõpuks ka finantsaruandega. Iga firma peab mõtlema läbi oma ideed, looma prototüübi, registreerima ettevõtte, minema turule ja lõpuks tegema kokkuvõtte sellest, mis läks hästi ja mida järgmine kord paremini teha.
Veel lugemist:
KULTUUR
Villalao kui kultuuriaida uue tulemise esimeseks näituseks on Kristel Peikeli “Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele”, mis on osalt fotonäitus, osalt installatsioon, osalt videoekskurss Veljo Tormise...
GALERIID
29. novembril kogunesid Hiiumaa Spordikeskusesse Tiina Tantsustuudio praegused ja endised tantsijad, et tähistada stuudio 20. juubeliaastat.
UUDISED
Hiiumaa Ametikooli täienduskoolitused lõpetasid tänavu muljetavaldava aastaga, kui erinevaid õppeprogramme läbis kokku 350 inimest. Eelmisel aastal oli see arv 234.
GALERIID
28. novembril toimus Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses Käina Kooli legendaarne playbox, mis tõi lavale kõik kooli klassid ning hulgaliselt rõõmsat elevust.