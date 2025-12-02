Jälgi meid
NOORED ETTEVÕTJAD | Õpilaste ärid ulatuvad savist viirukini

Hiiumaa Gümnaasiumis on sel sügisel sündinud viis õpilasfirmat, mis annavad kooliõpilastele võimaluse kogeda ettevõtlust kõige ehedamas vormis.
Õpilasfirma Soun kärusaun ja Hiiu Kadak meisterdatud kadakapaneelid. | Foto: Erakogu

Õpilasfirma ei ole pelgalt tunnis tehtav rühmatöö, vaid päriselt toimiv ettevõte: oma toote, rollijaotuse, turunduse, müügi ja lõpuks ka finantsaruandega. Iga firma peab mõtlema läbi oma ideed, looma prototüübi, registreerima ettevõtte, minema turule ja lõpuks tegema kokkuvõtte sellest, mis läks hästi ja mida järgmine kord paremini teha. 

